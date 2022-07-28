Канцлер Австрии назвал эмбарго Евросоюза на газ из России невозможным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в четверг, 28 июля, что эмбарго Европейского союза на российский газ невозможно.

Как заявил глава австрийского правительства ситуация на Украине показывает, что санкционные ограничения против Москвы действуют не так быстро, как надеялись в Европейском союз, отметив, что требуется время. По его словам, Вена всегда выступала за то, чтобы ограничительные меры больше вредили тому, в отношении кого они вводятся, а не тем, кто их вводит.

«Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», - сказал австрийский канцлер в четверг, 28 июля.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, прибыв на встречу глав МИД стран-членов ЕС, заявил, что Вена ощущает на себе последствия от антироссийских санкций, поскольку Москва является важным торговым партнером страны, в том числе по вопросу поставок природных ресурсов.