Венгрия выступает против введения в ЕС эмбарго на газ из РФ

Венгерский премьер Орбан заявил, что его страна не поддержит эмбарго на российский газ Фото: REUTERS

Венгрия выступает против эмбарго ЕС на российский газ. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, такого же мнения придерживается и еще ряд стран Евросоюза.

«Мы стоим перед стеной под названием "газовое эмбарго". И я предлагаю Евросоюзу не стучать по ней, в этом вопросе я не один», — пояснил Орбан. Как пишет РИА Новости, венгерский лидер считает возможное введение тотального запрета на закупки российского газа крайне губительным для европейских стран.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт точно не сможет закупить дополнительные объемы газа без России. По словам Питера Сийярто, венгерские власти активно принимают меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление. В отличие от западных государств, Венгрия готов сотрудничать с Россией по теме закупки энергоресурсов и готова оплачивать российский газ в рублях, как того и требует Москва (соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров на высоком уровне).