Глава Ростуризма рассказала о планах распространить действие чартерной субсидии на железнодорожные поездки

Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила на вопросы в эфире радио "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Действие чартерной субсидии для российских туристов может распространиться не только на авиаперелеты, но и на железнодорожные поездки. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, какие нововведения ожидают российских туристов в ближайшем будущем. Выдержки из интервью Догузовой приводит сайт kp.ru.

По словам главы Ростуризма, с просьбой распространить действие чартерной субсидии на железнодорожные поездки не раз обращались региональные представители туристического бизнеса.

Зарина Догузова добавила, что ведомство уже подготовило изменения, касающиеся распространения чартерной субсидии на железнодорожные поездки и других аспектов, которые помогут российским туристам сократить расходы на отдых.

Ростуризм просто реагирует на то, что хотят люди, что хочет бизнес, резюмировала глава ведомства.

Напомним, программа туристических внутренних чартеров в России развивается со второй половины 2021 года. Суть ее состоит в том, что государство выдает субсидию, которая позволяет туроператорам субсидировать половину стоимость фрахта самолетов по востребованным туристическим направлениям.