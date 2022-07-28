Канцлер Австрии признал, что санкции против России действуют медленнее, чем рассчитывали

Карл Нехаммер Фото: REUTERS

Санкции против России действуют медленнее, чем рассчитывали в Евросоюзе, сообщил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг, 28 июля 2022 года.

"Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись, - признал Нехаммер. - Но это зависит от того, что российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится".

Австрийский политик убежден, что антироссийские меры все-таки сработает, но на это потребуется больше времени.

Как писал сайт kp.ru, Карл Нехаммер заявил, что без принятия адекватных мер со стороны европейских чиновников, направленных на борьбу против растущей инфляции, единственным выходом странам Евросоюза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.

Напомним, Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев. Решение связано со специально военной операцией на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что Китай будет следующей целью Запада после РФ в списке "врагов". По его словам, санкции могут быть введены против любого государства, которое вызовет раздражение Белого дома.