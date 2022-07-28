Суд в Москве оштрафовал Spotify на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные пользователей

Суд в Москве оштрафовал Spotify 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные пользователей Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал музыкальный сервис Spotify на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

«Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», – сказал судья Тимур Вахрамеев.

По этому пункту статьи 13.11 КоАП предусматривается ответственность за невыполнение при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных россиян.

Как писал сайт Kp.ru, ранее стало известно, что мировой суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении WhatsApp, который повторно отказался локализовать данные граждан России. Мессенджеу грозит штраф в размере до 18 миллионов рублей. Кроме того, за отказ локализовать данные штраф до шести миллионов рублей грозил мессенджеру Snapchat и музыкальному стриминговому сервису Spotify.

Напомним, в марте этого года Spotify закрыл офис в России.