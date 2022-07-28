Глава МИД Турции считает, что успех сделки по зерну может способствовать урегулированию конфликта на Украине Фото: Иван Макеев

Успех соглашения по вывозу зерна может поспособствовать прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине и создать атмосферу доверия между Москвой и Киевом, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сейчас необходимо сосредоточиться на прекращении огня. Эта война завершится за столом переговоров, и мы продолжим делать для этого все возможное. Мы со своей стороны при готовности сторон можем стать хозяевами переговоров на любом уровне. У войны нет победителей, как и нет проигравших у мира», – сказал дипломат на пресс-конференции.

По мнению главы МИД Турции, сделка по зерну сняла преграды для его экспорта не только с Украины, но и из России.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр. Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.