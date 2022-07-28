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Политика28 июля 2022 13:13

Глава МИД Турции считает, что успех сделки по зерну может способствовать урегулированию конфликта на Украине

Сделка сняла преграды для экспорта зерна не только с Украины, но и из России, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Турции считает, что успех сделки по зерну может способствовать урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Турции считает, что успех сделки по зерну может способствовать урегулированию конфликта на Украине

Фото: Иван Макеев

Успех соглашения по вывозу зерна может поспособствовать прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине и создать атмосферу доверия между Москвой и Киевом, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сейчас необходимо сосредоточиться на прекращении огня. Эта война завершится за столом переговоров, и мы продолжим делать для этого все возможное. Мы со своей стороны при готовности сторон можем стать хозяевами переговоров на любом уровне. У войны нет победителей, как и нет проигравших у мира», – сказал дипломат на пресс-конференции.

По мнению главы МИД Турции, сделка по зерну сняла преграды для его экспорта не только с Украины, но и из России.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр. Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.