Названа дата открытия для посетителей собора Нотр-Дам

Министр культуры Франции анонсировала открытие Собора Парижской Богоматери для туристов в 2024 году. Фото: REUTERS

Собор Парижской Богоматери, который горел весной 2019 года, предполагается открыть для посетителей в 2024 году. Об этом заявила в четверг 28 июля министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

«Работы продвигаются быстрыми темпами, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком», - сказала министр в интервью агентству France-Presse после посещения собора и ознакомления с ходом восстановительных работ.

«Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части работ по восстановлению и открытия собора для богослужений и общественности», - заявила Абдул-Малак.

Напомним, сильный пожар в Соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года. Три версии пожара в Нотр-Дам-де-Пари здесь на kp.ru. «Комсомолка» также разбиралась, почему так долго тушили собор.

Также сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери не затронул реликвии.

После пожара в соборе Парижской Богоматери нашли таинственную мумию.