«Русский Уголь» нарастил добычу угля в Амурской области на 11%

В дальнейшем производство угледобывающего предприятия будет увеличиваться. Балансовые запасы Ерковецкого разреза превышают полмиллиарда тонн энергетического угля. Ресурсы всего Ерковецкого буроугольного месторождения оцениваются в четыре раза больше и достигают двух миллиардов тонн.

На Ерковецком разрезе - активе компании «Русский Уголь» в Амурской области сейчас заняты почти 630 человек. На предприятии функционирует 27 единиц крупной горнотранспортной техники.

В результате наращивания производственной мощности Ерковецкого разреза в Амурской области создадут сотни новых рабочих мест. Также на предприятие будут привлечены высвобождающиеся материальные и технические ресурсы с Райчихинского буроугольного месторождения. Оно почти сто лет обеспечивало энергетическим углем, как Амурскую область, так и соседние регионы.

За шесть месяцев текущего года предприятиями АО «Амуруголь» добыто свыше полутора миллионов тонн бурого энергетического угля, что значительно превышает плановые производственные показатели.

Уголь, который добывается в Приамурье, отгружается на нужды Дальневосточных регионов России. В частности, на этом топливе работают Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС.