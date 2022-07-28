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Политика28 июля 2022 13:33

Советник главы МВД Украины предложил переписать историю Второй мировой войны для "борьбы с русским миром"

Вадим Денисенко утверждает, что именно в этом заключается "глобальная ошибка" Киева
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
На Украине предлагают переписать историю Второй мировой войны

На Украине предлагают переписать историю Второй мировой войны

Фото: Кадр видео

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко выступил с инициативой переписать историю Второй мировой войны, чтобы "бороться с русским миром". Соответствующее заявление высокопоставленный правоохранитель сделал в эфире телеканала "Украина 24".

"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", - подчеркнул Денисенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Зеленский добавил, что Украина – "неделимая и независимая страна", история которой насчитывает минимум 1,5 тысячи лет.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон об особых гарантиях для поляков на территории страны. Закон предусматривает, что граждане Польши будут иметь равные права с украинцами, в том числе на образование, трудоустройство и медицинскую помощь. Он будет действовать в течение 18 месяцев с момента принятия.