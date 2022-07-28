Журналистка Марина Овсянникова оштрафована на 50 тысяч рублей Фото: соцсети

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

«Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП. Оштрафовать на 50 тысяч рублей», – огласила решение судья.

Напомним, 14 марта 2022 Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывавшим остановить военную спецоперацию России на Украине. Тогда Следственный комитет организовал в ее отношении доследственную проверку.

Как писал сайт Kp.ru, Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец». На портале отмечается, что она принимала участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, «направленных на устранение санкционного давления на Россию».

Ранее адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что журналистка была задержана правоохранительными органами .