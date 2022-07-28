Животные покусали более 2 тысяч жителей Удмуртии с начала года

От укусов собак в Удмуртии пострадали более 2 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первые шесть месяцев 2022 года в Удмуртии от укусов животных пострадали 2 066 человек, из них 29% - дети до 14 лет. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«Больше всего от собак пострадали в 14 районах Удмуртии: Красногорском, Камбарском, Каракулинском, Кизнерском, Юкаменском, Глазовском, Вавожском, Воткинском, Селтинском, Завьяловском, Увинском, Алнашском, Сарапульском и Можгинском. Из городов лидируют по этому показателю Воткинск и Можга», - пишет новостной портал.

Отмечено, что показатель обращаемости в больницы по поводу укусов собак остался на уровне аналогичного период прошлого года - 138,3 на 100 тысяч населения. В последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению лиц (в т. ч. детей), обратившихся в медицинские организации по этому поводу.

Единственным средством помощи гражданам, подвергшихся риску инфицирования, по-прежнему остается курс лечебно-профилактической иммунизации. С начала года такой курс прошли 1 828 человек. 65 пострадавших отказались от прививок, 149 человек самовольно прекратили курс вакцинации.

За рассматриваемый период в Удмуртии зафиксировано 4 случая бешенства среди животных: по одному случаю в Граховском и Киясовском районах и два – в Сарапульском районе. Всем пострадавшим назначили полный курс лечебно-профилактической вакцинации; в очагах проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.