ООН предполагает отправку первого рейса с зерном с Украины 29 июля 2022 года

Первое судно с украинским зерном может отправиться по Черному морю 29 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первое судно с украинским зерном в рамках соглашения по экспорту зерна, подписанному Россией, ООН и Турцией, может отправиться по Черному морю в пятницу 29 июля. Об этом заявил в четверг 28 июля заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся – завтра», - сказал Гриффитс, выступая на регулярном брифинге. Трансляция брифинга доступна здесь.

Напомним, 22 июля Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле создан совместный координационный центр.

В ООН заявили, что зерновая сделка снизит издержки в экспорте России.

Ранее ряд экспертов и официальных лиц заявили, что миру грозит сильнейший продовольственный кризис и голод, какого не было со времен Второй мировой страны.