Жена Виктора Бута объяснила, почему США решили обменять его на двух американцев

Супруга российского бизнесмена Виктора Бута. Фото: ТАСС/ Митя Алешковский

Супруга отбывающего тюремный срок в США Виктора Бута Алла заявила, что судья, которая выносила приговор россиянину, поддержала возможный обмен россиянина на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Сейчас, по словам Аллы Бут, семья гражданина РФ надеется на его скорейшее возвращение на родину.

«В защиту Виктора выступила судья, которая и выносила ему приговор. И судья посчитала нужным, когда вышла в отставку, заявить, что приговор был чрезмерен и не совсем адекватным, она активно выступает и дает интервью, что Виктора нужно возвращать домой, что он отбыл достаточный срок за преступления, которые он не совершал на территории США», — сообщила она spb.kp.ru.

Алла Бут надеется, что переговоры по освобождению Бута и его обмену не будут затянуты и сторону сумеют быстро прийти к компромиссу. По ее словам, родственники ждут скорейшего возвращению Бута в Россию.

Ранее власти США заявили, что сделали России «существенное предложение» по обмену Виктора Бута, которого часто называют «оружейным бароном», на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и разведчика из Соединенных Штатов Пола Уилана. Предметные переговоры по этому поводу, в которых будут участвовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, пройдут в самое ближайшее время.

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