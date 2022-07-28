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Политика28 июля 2022 14:48

Жена Виктора Бута объяснила, почему США решили обменять его на двух американцев

Судья, вынесшая приговор Виктору Буту, выступила за его обмен на двух американцев
Александр КИСЛОВ
Супруга российского бизнесмена Виктора Бута. Фото: ТАСС/ Митя Алешковский

Супруга российского бизнесмена Виктора Бута. Фото: ТАСС/ Митя Алешковский

Супруга отбывающего тюремный срок в США Виктора Бута Алла заявила, что судья, которая выносила приговор россиянину, поддержала возможный обмен россиянина на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Сейчас, по словам Аллы Бут, семья гражданина РФ надеется на его скорейшее возвращение на родину.

«В защиту Виктора выступила судья, которая и выносила ему приговор. И судья посчитала нужным, когда вышла в отставку, заявить, что приговор был чрезмерен и не совсем адекватным, она активно выступает и дает интервью, что Виктора нужно возвращать домой, что он отбыл достаточный срок за преступления, которые он не совершал на территории США», — сообщила она spb.kp.ru.

Алла Бут надеется, что переговоры по освобождению Бута и его обмену не будут затянуты и сторону сумеют быстро прийти к компромиссу. По ее словам, родственники ждут скорейшего возвращению Бута в Россию.

Ранее власти США заявили, что сделали России «существенное предложение» по обмену Виктора Бута, которого часто называют «оружейным бароном», на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и разведчика из Соединенных Штатов Пола Уилана. Предметные переговоры по этому поводу, в которых будут участвовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, пройдут в самое ближайшее время.

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