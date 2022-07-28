Депутат Госдумы Кузнецов призвал главу ФСБ запретить солистам «Би-2» въезд в Россию

Депутат Госдумы Кузнецов призвали главу ФСБ запретить солистам «Би-2» въезд в Россию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета солистам музыкальной группы «Би-2» въезда в Россию.

В тексте документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, Кузнецов отмечает, что музыканты с начала спецоперации на Украине «заняли антироссийскую позицию». Депутат напомнил, что «Би-2» выпустила клип на песню с политическим подтекстом и отменила концерт в Омске из-за наличия баннера с литерой Z.

Как заявил парламентарий, участники группы неоднократно говорили, что не являются гражданами России, однако продолжают давать концерты на территории РФ и «вести открытую антироссийскую политику». Кузнецов также направил письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку музыкантов на «наличие состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»).

«Прошу Вас, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича», – сказано в письме, адресованном главе ФСБ.

Как писал сайт kp.ru, в апреле группа «Би-2» отказалась выступать в Омске. Между артистами и администрацией площадки, где должен был состояться концерт, возник конфликт из-за баннера, размещенного над сценой.