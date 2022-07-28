«От консультирования до проектов развития»: губернатор Алтайского края обсудил перспективы сотрудничества с новым председателем Сибирского Сбера

Сегодня, 28 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел первую рабочую встречу с новым председателем Сибирского Сбербанка Дмитрием Солнцевым, которые обсудили результаты и перспективы сотрудничества.

Глава региона отметил, что взаимодействие выстроено на хорошем уровне. Банк активно работает на территории края.

«Огромное количество офисов, работников, которые также являются жителями края, форматов обслуживания клиентов. Все это в сфере наших совместных интересов. Плюс проекты, которые вместе реализуем, сотрудничество по самым разным направлениям - от консультирования, обмена оценками до конкретных практических проектов развития, текущей деятельности», - отметил Виктор Томенко.

Одной из тем встречи стала реализация концессионных проектов в коммунальной сфере и области образования.

В ходе встречи была также отмечена заинтересованность региона в использовании цифровых разработок в самых разных сферах. Они позволяют решать задачи, стоящие перед краем в целом и отдельными отраслями, на качественно новом уровне. Сбер занимает активную позицию в разработке и внедрении сервисов в важных для края направлениях и готов к продуктивному сотрудничеству.

Напомним, в 2020 году правительство края и Алтайское отделение заключили соглашение о цифровизации.