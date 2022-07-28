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В мире28 июля 2022 15:35

Правительство Польши поддерживает идею о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз

Польские власти считают, что выдачу шенгенских виз гражданам РФ необходимо прекратить
Александр КИСЛОВ
Петр Мюллер

Петр Мюллер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Польши готово официально поддержать предложение Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом заявил представитель польского кабмина Петр Мюллер.

«Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций [против россиян]. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем», — цитирует его издание Helsingin Sanomat.

Ранее о необходимости прекращения выдачи россиянам шенгенских виз заявлял польский премьер Матеуш Моравецкий. По его мнению, подобные меры должны войти в один из новых антироссийских санкционных пакетов Евросоюза. Моравецкий призывает власти всех европейских государств как можно скорее запретить выдачу виз для всех российских граждан, за «исключением гуманитарных виз для тех россиян, кто хочет бежать из страны».