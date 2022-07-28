Посол России назвала условие для возобновления поставок газа в Болгарию

Поставки газа в Болгарию возобновятся после выполнения требований «Газпрома» Фото: REUTERS

Поставки газа в Болгарию возобновятся, если София начнет выполнять требования «Газпрома» и платить за голубое топливо в рублях, заявила посол России Элеонора Митрофанова.

«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с «Газпромом», который действует до конца этого года. В любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся», – сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт Kp.ru, в конце апреля российский холдинг «Газпром» сообщил, что прекратил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их отказа платить в рублях. В компании напомнили, что платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в российской валюте. На конец рабочего дня 26 апреля платежи осуществлены не были.