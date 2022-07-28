Стартовал прием работ фотоконкурса Золотая Черепаха в спецноминации «Дикая природа Москвы»

Фото предоставлено пресс-службой департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Ежегодно в Москве проводится творческий конкурс дикой природы Золотая Черепаха. Его организаторы — международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ «Мосприрода».

В этом году с 1 по 31 августа все желающие могут присылать свои фотоработы на конкурс в специальной номинации «Дикая природа Москвы». Несмотря на то, что мы живем в шумном и многолюдном мегаполисе, в некоторых местах исторических районов столицы и Новой Москвы можно встретить диких животных и птиц. Обычно они обитают на особо охраняемых территориях, которые стали для зверей и пернатых островками с естественной средой обитания. Лисы, куницы, косули и другие братья меньшие, в том числе и занесенные в Красную Книгу Москвы, в городе часто попадают в объектив фотокамеры как профессионалов, так и любителей.

«Экология многогранна, тесно связана с творчеством. Фотография — одно из направлений, где горожане любого возраста могут ярко себя проявить. Это хороший способ привлечь внимание к исчезающим видам растений и животных, чтобы люди более бережно относились к окружающей среде, — сказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Победителями этой спецноминации станут авторы 10 фотоснимков московской дикой природы. Их определит экспертное жюри.

Фото предоставлено пресс-службой департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Увидеть лучшие фотографии дикой природы можно будет с 15 октября по 20 ноября 2022 года на фестивале Золотая Черепаха в Новой Третьяковке (ул. Крымский вал, 10, залы Союза художников России). Авторам работ, которые жюри отметит в спецноминации, вручат памятные призы и грамоты. А сами фотопроизведения покажут в отдельном зале «Биоразнообразие Москвы».

Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» – масштабный эколого-просветительский проект, дух и философия которого направлены на сохранение природы через искусство. Он проводится более 15 лет и за это время объединил свыше 25 тысяч профессиональных фотографов из 146 стран мира. Фестиваль поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство культуры РФ, Правительство Москвы, Правительство Санкт-Петербурга, Россотрудничество, Росмолодежь. Стратегические партнёры фестиваля – Русское географическое общество, АНО «Дальневосточные леопарды», ГПБУ «Мосприрода», Союз фотографов дикой природы, Исторический парк «Россия – Моя история», Фонд президентских грантов.

Сайт фестиваля Золотая Черепаха: https://www.wnfest.ru/