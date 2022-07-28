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В мире28 июля 2022 17:44

В США медведь позвонил в дверь дома и попал на видео

Медведь оставил на окне отпечаток носа и съел семечки, которые были рассыпаны для птиц
Мария ПАВЛОВА
Черный медведь позвонил в дом американки, оставил отпечаток носа и съел семечки для птиц.

Черный медведь позвонил в дом американки, оставил отпечаток носа и съел семечки для птиц.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Черный медведь попал на видео, когда ранним утром звонил в двери дома семьи Уотсон в округе Гринвилл штата Южная Каролина.

Инцидент произошел во вторник 26 июля около половины четвертого утра, пишет Daily Mail. Медведь взобрался на крыльцо и потянулся к дверному звонку. Немного подождав, он спустился с крыльца и ушел.

Хозяйка дома Венди Уотсон узнала о визите медведя только утром, когда за завтраком просматривала кадры с видеодомофона. Женщина «чуть не выплюнула свой кофе», увидев звонящего в дверной звонок медведя. Позже она обнаружила, что медведь оставил на окне отпечаток носа и съел рассыпанные для птиц семечки.

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