Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы

ТАСС: шесть человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Алма-Атинской улице в Москве загорелось общежитие. Во время пожара погибли восемь человек. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле на юго-востоке Москвы Фото: Следственный комитет / телеграм.

"К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни, троих человек осматривают медики. В 00:47 пожар был ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Как пишет "Пятый канал", огонь вспыхнул на втором этаже здания и распространился на 100 квадратных метров. Источник уточнил, что возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты. В настоящее время пожар локализован.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле на юго-востоке Москвы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На Алма-Атинской улице в Москве загорелось общежитие Фото: Следственный комитет / телеграм.

Кстати, если случилось ЧП, в голове должно быть правило десяти секунд. Нужно на все плюнуть: одежду, ценные вещи и как можно быстрее выскочить на улицу. Всем кажется, что есть время, что ничего плохого не произойдет. Увы, это не всегда так. Жизнь важнее всего. И надо уметь правильно действовать в экстремальных ситуациях, рассказывала "Комсомольской правде" руководитель школы безопасности «Стоп Угроза», автор методики детских тренингов по безопасности Лия Шарова. Подробнее о правилах для детей и их родителей и о том, как вести себя при пожаре читайте в материале сайта KP.ru