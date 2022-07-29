В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за распространения оспы обезьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сан-Франциско введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян. Об этом сообщила мэр города Лондон Брид, напомнив, что первый случай заболевания был зарегистрирован 3 июня текущего года, и с того времени число случаев продолжает расти.

«Наш департамент общественного здравоохранения принимает меры по объявлению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения местного значения, чтобы помочь нам лучше подготовиться к распространению этого вируса», - сказала градоначальник.

Накануне в Соединенных Штатах за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев оспы обезьян. По всей стране зарегистрировали 1 048 заболевших.

Напомним, в четверг, 28 июля, оспа обезьян была объявлена болезнью национального значения в Австралии. Как заявил главный санитарный врач страны Пол Келли решение принято вслед за постановлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.