Напитки Sprite не будут продавать в зеленых бутылках из-за их неэкологичности

Напитки Sprite не будут продавать в зеленых бутылках из-за неэкологичности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки данного бренда в зеленых пластиковых бутылках из-за соображений экологичности. Такое заявление сделал Джулиан Очоа, гендиректор компании по переработке отходов R3CYCLE, которая работает с Coca-Cola.

«Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала... После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика», - приводит телеканал CNN слова гендиректора компании.

Как сообщает телекомпании, напитки Sprite в бутылках зеленого цвета продавались более 60 лет. Согласно данным телеканала, можно будет отметить обновленный логотип, а также дизайн упаковки. При этом отмечается, что на этикетках останется традиционный зеленый цвет.

Кроме того, бутылки других напитков, принадлежащих компании Coca-Cola Company и при изготовлении которых используют зеленый краситель, среди которых Fresca, Seagram's и Mello Yello, также изменят цвет. Уточняется, что все изменения вступят в силу с 1 августа 2022 года.

Напомним, два года назад руководитель отдела охраны окружающей среды Беа Перес заявил, что компания Coca-Cola не планирует отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, отметив, что клиенты по-прежнему «любят их», поскольку они очень удобны и мало весят.