В Госдуме подготовили законопроект о единой скидочной карте для малоимущих россиян

Госдума рассмотрит введение социальных скидочных карт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект о введении единой скидочной карты для россиян, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно законопроекту, малоимущие россияне смогут обратиться в органы соцзащиты за получением скидочной карты. По ней добровольно принимающие участие в программе магазины и аптеки смогут сделать дополнительные скидки, которые будут действовать в определенное время.

По оценке авторов инициативы, она будет выгодна и покупателям, и торговым сетям. Первые смогут сэкономить деньги, а вторые смогут продать больше товаров.

Законопроект передан на отзыв в правительство России. Его инициаторы надеются, что закон вступит в силу 1 января 2023 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабинет министров РФ направит свыше 10 млрд рублей в регионы на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что прожиточный минимум в России увеличен с 1 июня 2022 года, в связи с чем увеличились расходы на доплаты пожилым россиянам, чей доход ниже этой суммы.