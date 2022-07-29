Мишустин поручил Денису Мантурову курировать работу Росрезерва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назначен курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва). Такую обязанность за политиком закрепил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

«Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в заявлении.

Уточняется, что Росрезерв занимается управлением государственных материальных резервов, необходимых для оказания поддержки экономики при нарушении снабжения важными видами ресурсов. Кроме того, данное ведомство участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального, а также межрегионального масштаба.

Напомним, 15 июля президент России Владимир Путин принял решение об увеличении числа вице-премьеров в российском правительстве, утвердив Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ.