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Политика29 июля 2022 8:11

Мишустин поручил Денису Мантурову курировать работу Росрезерва

Ранее Денис Мантуров был назначен вице-премьером - министром промышленности и торговли РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мишустин поручил Денису Мантурову курировать работу Росрезерва

Мишустин поручил Денису Мантурову курировать работу Росрезерва

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назначен курировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва). Такую обязанность за политиком закрепил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

«Денис Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Изменения в распределении обязанностей между своими заместителями утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в заявлении.

Уточняется, что Росрезерв занимается управлением государственных материальных резервов, необходимых для оказания поддержки экономики при нарушении снабжения важными видами ресурсов. Кроме того, данное ведомство участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального, а также межрегионального масштаба.

Напомним, 15 июля президент России Владимир Путин принял решение об увеличении числа вице-премьеров в российском правительстве, утвердив Дениса Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ.