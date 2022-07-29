Кулеба заявил о последовательном "возвращении" Украины в Африку Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о последовательном «возвращении» Киева в Африку, отметив, что эти отношения десятилетиями находились в упадке.

«Мы последовательно шли к возвращению Украины в Африку в буквальном смысле», - заявил глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Украина 24», комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского назначить специального представителя по Африке и Ближнему Востоку.

Кулеба отметил, что за предыдущие десятилетия позиции Украины на африканском континенте «были существенно утрачены», а также признал, что раньше украинская внешняя политика большую часть своего внимания отводила «европейской и евроатлантической проблематике».

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических связей России в Африке, назвав африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой. Как писал сайт kp.ru, такие слова французского лидера прозвучали на фоне африканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в рамках пятидневного турне посетил с рабочими визитами четыре африканские страны.