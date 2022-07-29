Убытки Renault из-за прекращения деятельности в России составили 2,3 млрд евро

Renault несет крупные убытки из-за ухода из России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Французский автопроизводитель Renault назвал размер убытков из-за прекращения работы в России.

"Чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 млрд евро из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года", - говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод "Renault Россия", перешедший в собственность Москвы, будет выпускать машины под брендом "Москвич". Как уточнил Собянин в личном блоге, главным технологическим партнером завода станет "Камаз".

Ожидается, что на первом этапе будет организовано производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем - и электромобилей.

Ранее kp.ru писал, что Renault ушел из России. Какие модели теперь будет выпускать “АвтоВАЗ” и какие машины перестанут собирать в нашей стране, читайте в материале "Комсомольской правды".