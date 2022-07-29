Лавров заявил, что будет интересно послушать предложения Блинкена по обмену заключенными Фото: REUTERS

Москва согласовывает время контакта с госсекретарем США Тони Блинкеном, скоро предложит удобную дату. Такое заявление в пятницу, 29 июля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что российской стороне будет интересно послушать предложения Вашингтона по обмену заключенными.

«Согласовываем время контакта, он должен состояться, когда я буду в рабочем кабинете. В последующие дни предложим дату. Попросили уточнить тематику, но видимо они на эту тему высказались в СМИ ... Насчет украинского зерна - было бы интересно услышать, как они собираются исполнять взятые на себя обязательства», - заявил глава МИД РФ.

Комментируя вопрос об обмене заключенными, Лавров напомнил, что данная тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые «договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами». «Министерство иностранных дел не из их числа. Но тем не менее, послушаю, что он может сказать», - отметил он.