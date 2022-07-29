Завершилось расследование по делу об аксайских рынках

Завершилось расследование громкого уголовного дела по рынкам в Аксайском районе Ростова Фото: Ирина Жибоедова

В Ростовской области сотрудники ФСБ закончили расследование громкого уголовного дела по рынкам в Аксайском районе Ростова. Как сообщает издание rostovgazeta.ru, обвинение предъявлено сразу 17 подозреваемым.

Среди фигурантов выступает местный бизнесмен Карим Бабаев и члены его семьи, бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко и несколько чиновников и предпринимателей, которых обвиняют в махинациях с торговыми площадями.

Предпринимателя Бабаева обвиняют в создании преступного сообщества, других фигурантов дела — в участии в преступной организации. Если их вина будет доказана в суде, то за создание сообщества грозит наказание до 15 лет лишения свободы, а за участие — до десяти лет.

Все обвиняемые по уголовному делу сейчас находятся под стражей по решению суда.

Напомним, еще в апреле 2021 года сразу на несколько рынков в Аксайском районе прибыли силовики и закрыли их на проверку. С тех пор рынки не работали, а предприниматели, которые торговали на этих площадях, пытались вернуться в свои павильоны. Это к результату не привело, и людям были предоставлены другие торговые площади в черте Ростова и пригороде.