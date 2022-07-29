Глава Ставрополья подарил новый УАЗ Patriot мэру Антрацита

Фото: Антинаркотическая комиссия Ставропольского края

Градоначальник Антрацита, города в ЛНР, Сергей Саенко принял гостя из Ставропольского края - начальника аппарата антинаркотической комиссии СК Александра Литвинова. Он выступил представителем региона в дружеской встрече.

Как сообщает NewsTracker, политики обсудили вопросы восстановления города после боевых действий, а также профилактики деструктивных тенденций среди молодежи - в том числе наркомании. Приняли решение бороться с этим сообща.

В конце встречи Литвинов вручил ключи от новенького УАЗ Patriot мэру города. Машина стала подарком лично от губернатора Ставропольского края.

- Надеемся, что транспортное средство повышенной проходимости поможет более эффективно осуществлять служебные функции во время восстановления города и прилегающих территорий, - заявил глава антинаркотической комиссии Ставропольского края.