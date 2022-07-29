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Общество29 июля 2022 9:02

В Подмосковье лесничие спасли заблудившегося в лесу пенсионера

Мужчина решил собрать в лесу грибов, но сбился с дороги
София ГОНЧАРОВА
В Подмосковье лесничие спасли заблудившегося в лесу пенсионера

В Подмосковье лесничие спасли заблудившегося в лесу пенсионера

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Подмосковье сотрудники Верейского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГКУ МО "Мособллес" спасли пенсионера, заблудившегося в лесу. Все произошло в районе деревни Митяево у садоводческого некоммерческого товарищества "50 лет Победы".

Как сообщает РИАМО со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области, 80-летний мужчина решил прогуляться по лесу, чтобы собрать грибов, однако позже он сбился с дороги. Самостоятельно сориентироваться в хорошо знакомой местности гражданину преклонного возраста не удалось.

На поиски заблудившегося пенсионера оперативно выехали лесничие, которым спустя некоторое время удалось найти и вывести из леса мужчину.

- За летние месяцы самостоятельно не смогли выйти из леса 97 человек, многие из них - старшего и преклонного возраста. Отправляясь в лес, обязательно берите с собой телефон, воду, компас. А также предупредите родственникам о своих планах, - посоветовал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.