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Политика29 июля 2022 9:05

Лавров заявил, что позиция США о наличии одного Китая не всегда совпадает с проводимой политикой

Глава МИД РФ прокомментировал действия Вашингтона в отношении Пекина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что заявляемая на словах позиция Вашингтона о наличии одного Китая не всегда совпадает с делами.

«Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция наличия одного Китая ясна, но США на словах поддерживают. Но слова не всегда совпадают с делами. Мы исходим из того, что никаких раздражителей и провокаций, которые могут ситуацию обострить, не будет предприниматься», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправится с делегацией в Азию в пятницу, 29 июля, однако, по данным телеканала NBC, решение о поездке на Тайвань на данный момент не принято.

Как писал сайт kp.ru, ранее Global Times со ссылкой на специалистов говорил о том, что китайские власти могут дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США на остров Тайвань, который Китай считает своей неотъемлемой территорией. Позже сообщалось, что Белый дом обеспокоен возможными мерами для срыва визита Пелоси.