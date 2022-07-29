Игорь Артамонов: «Спасибо за работу. Жизни и здоровье наших граждан сохранены»

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности России, которые задержали мужчину и двух женщин из диверсионно-разведывательной группы. В ходе расследования было установлено, что они были участниками националистической украинской группировки, которую курировала служба безопасности соседнего государства. Задержанная троица готовила террористический акт на автостанции «Сокол».

В личном телеграм-канале Игорь Артамонов сообщил, что спецслужбы мастерски провели операцию в Липецке.

«Спасибо за работу. Жизни и здоровье наших граждан сохранены. Безопасность всех объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, усилена и находится на высоком уровне. Работаем в тесном контакте с силовиками», – сказал Игорь Артамонов.