Прокуратура Испании потребовала приговорить Шакиру к восьми годам тюрьмы за неуплату налогов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Испании требует приговорить певицу Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюремного заключения по делу о неуплате налогов.

Как передает газета El Pais, ведомство также подготовило заключение с просьбой наложить штраф в отношении артистки в размере 23 млн евро по обвинению в шести преступлениях в отношении государственного бюджета. Ранее певица отказалась от сделки с прокуратурой, которая бы помогла ей избежать суда.

Шакиру подозревают в нескольких преступлениях, которые связаны с неуплатой налогов в период с 2012 по 2014 год. Как сообщается, в общей сложности певица не выплатила 14,5 млн евро. Обвинение говорит о том, что артистка из Колумбии проживала большую часть времени в Барселоне, отмечая также ее отношения с защитником одноименного испанского футбольного клуба Жераром Пике.