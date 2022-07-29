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В мире29 июля 2022 9:26

Белоруссия отозвала посла в Лондоне из-за недружественных шагов Британии

Минск принял решение о понижении уровня дипломатического представительства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белоруссия отозвала посла в Лондоне из-за недружественных шагов Британии

Белоруссия отозвала посла в Лондоне из-за недружественных шагов Британии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз в пятницу, 29 июля, заявил, что Минск отзывает белорусского посла в Лондоне из-за ряда недружественных шагов Великобритании, отметив, что на этом фоне принято решение о понижении уровня дипломатического представительства до временного поверенного в делах.

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Как уточнил Глаз, отзыв посла не означает, что Белоруссия закрывает каналы коммуникации с Великобританией. По его словам, «предпосылки» к восстановлению дипломатического диалога появятся при окончании «нынешнего внутриполитического шоу, а также с появлением в Соединенном Королевстве правительства «ответственных политиков, которые будут работать не на свой личный рейтинг, а на благо народа Великобритании и в интересах стабильности в европейском регионе».