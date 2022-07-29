Производитель Johnnie Walker и Guinness оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов Фото: Shutterstock

Британская компания Diageo, владеющая алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, потеряла после ухода с российского рынка 146 миллионов фунтов стерлингов, следует из отчета компании.

«Последствием сворачивания деятельности в России стали убытки в размере 146 миллионов фунтов стерлингов, в том числе из-за обесценивания бренда Bell's (77 миллионов фунтов стерлингов)», – сказано на сайте Diageo.

Напомним, в июне британская компания Diageo приняла решение покинуть российский рынок. Как рассказали в компании, решение было принято после того, как приостановились поставки готовой продукции в Россию в марте этого года.

Там отметили, что постепенное сокращении бизнеса в РФ растянется примерно на шесть месяцев, в течение которых Diageo планирует поддерживать российских сотрудников. В числе мер поддержки предусмотрены расширенный пакет компенсационных выплат в соответствии с российским законодательством.