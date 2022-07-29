Украинские диверсанты задержаны в Липецке за подготовку теракта на автостанции

Украинские диверсанты готовили теракт на автостанции в Липецке Фото: REUTERS

Мужчина и две женщины из Украины задержаны в Липецке за подготовку теракта на автостанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента Липецкой области в пятницу, 29 июля 2022 года.

Суд избрал троим украинцам, подозреваемым в экстремистской деятельности, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Против диверсантов возбуждены уголовные дела за участие в деятельности экстремисткой организации, незаконную перевозку оружия и взрывчатых веществ и покушение на совершение теракта.

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении в Липецкой области теракта, который готовила украинская диверсионная группа. Она готовилась подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей.

По данным силовиков, задержанные "входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор"* под патронажем Службы безопасности Украины".

*экстремистская организация, запрещенная в России.