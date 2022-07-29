Вице-премьер Новак провел переговоры с главой Минэнерго Саудовской Аравии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак провел переговоры с главой Министерства энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пятницу, 29 июля, в саудовском ведомстве, уточнив, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран.

«Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках», - говорится в заявлении министерства.

Встреча состоялась на территории Эр-Рияда. Новак и Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд являются сопредседателями межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также представляют Россию и Саудовскую Аравию во время переговоров Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК+.

Переговоры состоялись накануне встречи ОПЕК+, которая состоится 3 августа этого года. Как ожидается, страны будут согласовывать уровни добычи участников соглашения. России и Саудовской Аравии будут принимать участие в этой встречи.