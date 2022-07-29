Кремль не планирует контактов Путина с Байденом Фото: REUTERS

Планов по контактам президента России Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом пока нет, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока планов по Путину – Байдену никаких нет», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как писал kp.ru, Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 12 февраля 2022 года. До этого в Белом доме говорили о намерении американского лидера созвониться с российским президентом. Отмечалось, что телефонные переговоры планируются в ближайшее время. Напомним, до этого главы России и США созванивались в конце 2021 года.

Пресс-секретарь российского лидера отмечал, что такие разговоры представляют собой хорошую возможность «доведения до собеседников аргументации и объяснения сути специальной военной операции России на Украине».