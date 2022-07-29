Названы сроки "Прямой линии" с Путиным

Песков сообщил, что дату "Прямой линии" с Путиным рассмотрят осенью 2022 Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения ежегодной «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным на сегодняшний день не установлены, уточнив, что данный вопрос рассмотрят в начале политического сезона осенью этого года.

«Действительно, "прямую линию" в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что идея проведения ежегодной «Прямой линии» с главой государства востребована, однако в этот раз данное мероприятие состоится «чуть позже». Незадолго до этого представитель Кремля заявлял, что общение президента России с гражданами в таком формате состоится не раньше июля этого года, добавив, что хотя точные сроки не определены, «рутинная подготовка ведется».