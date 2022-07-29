Кремль поддержал заявление Си Цзиньпина, заявившего о недопустимости вмешательства США в дела Тайваня Фото: REUTERS

Кремль солидарен с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, заявившим о недопустимости внешнего вмешательства в дела Тайваня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль, безусловно, солидарен. Cчитаем, что ни одна страна в мире не должна иметь право подвергать сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера», – заявил официальный представитель Кремля журналистам.

Как отметил Песков, вмешательства во внутренние дела может вызвать дополнительную напряженность и будут иметь только деструктивный характер.

Напомним, накануне Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что власти Китая решительно против внешнего вмешательства в дела Тайваня. Председатель КНР выразил протест против вмешательства в тайваньскую проблему, процитировав в разговоре поговорку «играющий с огнем обязательно обожжется».