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Политика29 июля 2022 10:26

Песков рассказал о возможных проблемах с калининградским транзитом

Песков заявил о применении «других мер», в случае провала диалога по калининградскому транзиту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о наличии механизма решения проблемы с калининградским транзитом, которая может возникнуть с 1 сентября этого года, указав на необходимость пробовать решать это в рамках диалога, а также отметив, что в противном случае потребуются другие меры.

Напомним, днем ранее, 28 июля, российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы из-за решения литовского «Шяуляй банка», ответственного за операции по калининградскому транзиту. Как сообщалось кредитная организация объявила о планах отказаться от операций с Россией.

«Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о наличии механизмов решения проблемы с калининградским транзитом, которая может возникнуть с 1 сентября текущего.