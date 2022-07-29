Песков рассказал о возможных проблемах с калининградским транзитом

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о наличии механизма решения проблемы с калининградским транзитом, которая может возникнуть с 1 сентября этого года, указав на необходимость пробовать решать это в рамках диалога, а также отметив, что в противном случае потребуются другие меры.

Напомним, днем ранее, 28 июля, российское посольство в Вильнюсе направило ноту в Министерство иностранных дел Литвы из-за решения литовского «Шяуляй банка», ответственного за операции по калининградскому транзиту. Как сообщалось кредитная организация объявила о планах отказаться от операций с Россией.

«Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о наличии механизмов решения проблемы с калининградским транзитом, которая может возникнуть с 1 сентября текущего.