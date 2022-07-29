Инфляция в странах еврозоны достигла рекордных 8,9% в июле 2022 года

Инфляция в Европе продолжает бить рекорды Фото: REUTERS

В июле 2022 года инфляция в странах еврозоны достигла рекордных 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Евростат в пятницу, 29 июля 2022 года.

Продукты питания, алкоголь и табак стали стоить на 9,8% дороже, промтовары – на 4,5%, услуги – на 3,7%.

Такую тенденцию объясняют тем, что сильно подорожали энергоносители. Их цена увеличилась на 39,7%.

При этом в сравнении с июнем текущего года инфляция осталась почти на прежнем уровне, составив 0,1%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евростат сообщил, что годовая инфляция в июне этого года в 19 странах еврозоны ускорилась. Согласно приведенным данным, рост цен в еврозоне в июне 2022 года составил 8,6% против 8,1% месяцем ранее, что является максимальным показателем за всю историю наблюдения.