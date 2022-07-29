Путин поставил Хуснуллину задачу, чтобы жители Донбасса провели зиму в "человеческих условиях" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера РФ Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты проживавшим в Донбассе, а также поставил ему задачу, чтобы жители этого региона провели зиму «в нормальных, человеческих условиях».

Российский президент, комментируя ситуацию с объектами социальной инфраструктуры в регионе, заявил, что руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе, а также перинатального центра в Донецке.

«Родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», - сказал глава государства в ходе встречи с вице-премьером РФ.

Путин выразил мнение, что «в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено», отметив также необходимость «спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья».