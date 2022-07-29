Песков заявил, что западные страны не готовы к уступкам по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день в Кремле не видят готовности к уступкам со стороны западных стран относительно ситуации на Украине.

«Нет, не видят», - заявил пресс-секретарь российского президента на вопрос, видят ли в Кремле изменения в позиции западных стран относительно украинской ситуации.

Напомним, сегодня, 29 июля, пресс-атташе российского посольства в Пекине Георгий Егоров заявил, что на данный момент в мире можно наблюдать кульминацию политики по сдерживанию России, которая проводится западными странами, однако, по его словам, с санкционными ограничениями Запада и бойкотами могут столкнуться и другие страны, занимающие нейтральную позицию. Как сказал российский дипломат, западные страны подвергают ограничениям государства, не согласные со сдерживающей Москвой политикой.