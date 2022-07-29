Санду намерена обратиться за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» от России Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду намерена обратиться за помощью к властям Румынии, если возникнет «военная угроза» со стороны России.

«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Молдавию, естественно, что мы попросим помощь Румынии», – сказала молдавский президент на пресс-конференции.

Как сообщила Санду, Кишинев анализирует внешние угрозы и внутренние источники возможной дестабилизации. Она также обратила внимание на ситуацию в Приднестровской Молдавской республике и произошедшие там весной этого года теракты.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Молдавии заявляла, что у нее нет данных о намерениях Россия атаковать республику в ближайшее время.

Напомним, ранее власти Молдавии запретили показ российских программ, поскольку пытаются оградить своих граждан от дезинформации.