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Умные вещи29 июля 2022 10:52

МегаФон переводит ключевые кадровые процессы на отечественную платформу Neon

Компания улучшит функционал и существенно сэкономит
Павел ЧЕРНЫШОВ

МегаФон переводит кадровые процессы на российскую платформу Neon, эта разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors.

Переход на отечественный софт позволит МегаФону не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно. Таким образом компания получит возможность решать основные HR-задачи в единой системе, например, по адаптации сотрудников, постановке целей и выплате бонусов.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко поясняет: «В МегаФоне действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи”.

Он подчеркнул, что решение Nexign позволит улучшить клиентский опыт сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу компания получит и существенную экономию.

Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре. Система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников МегаФона и его дочерних компаний. Полный перевод ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года.