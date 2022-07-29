Лавров назвал оговоркой по Фрейду заявление Госдепа о несвоевременности переговоров для Киева

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление официального представителя Госдепа Соединенных Штатов Неда Прайса о несвоевременности для Киева переговоров с РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал эти слова оговоркой по Фрейду, так как до этого Вашингтон категорически отрицал свое влияние на принятие тех или иных решений властями Украины.

"Где-то неделю назад, когда в одном из интервью я заявил, что у РФ нет предубеждений против переговоров с Украиной, тут же представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США считают, что не надо сейчас Украине вести переговоры с РФ, - констатировал Лавров. - Ну, по Фрейду, стало ясно, кто кем руководит и насколько американцы не заставляют Украину делать ту или иную вещь".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров сообщил, что у России нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, но это зависит не от РФ.

Глава МИД России обратил внимание, что "украинские власти, начиная с президента и заканчивая множеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит РФ".

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления переговорного процесса с Украиной, отметив, что на данный момент об этом речи не идет.