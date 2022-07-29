Кремль предложил обдумать инициативу о публикации соглашения по экспорту зерна Фото: Иван МАКЕЕВ

Инициативу Организации объединенных наций об официальной публикации соглашения по вывозу зерна с Украины стоит обдумать, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там очень много нюансов, которые связаны с военными. Конечно, как правило, эта информация не носит публичного характера. Но в то же время нужно просто обдумать эту инициативу», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Песков отметил, что необходимо помнить про увязку зерновой сделки с разблокированием ограничений на поставку на внешние рынки зерна и удобрений из России.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.