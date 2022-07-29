Россия выдаст жилищные сертификаты потерявшим жилье жителям Донбасса Фото: Дмитрий СТЕШИН

Президент России Владимир Путин согласился с идей вице-премьера РФ Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты людям, чьи дома находились в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) и были разрушены.

Хуснуллин в ходе встречи с Путиным заявил о планах вести восстановление жилья в Донецкой и Луганской народных республиках, отметив, что то жилье, которое восстановить не удастся, будет строиться заново.

«Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте», - предложил вице-премьер РФ, отметив, что это должно быть востребовано.

«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики - там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», - отметил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Путин поставил Хуснуллина задачу, чтобы жители Донбасса провели предстоящую зиму «в нормальных, человеческих условиях».