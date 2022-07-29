Украинские войска нанесли удар по складам с новым урожаем зерна в Запорожье Фото: штаб Операции объединенных сил

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по складам с новым урожаем зерна в Васильевском районе Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Украинские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Балицкий, этот инцидент стал очередным подтверждением того, что Украина «воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба и создать гуманитарную катастрофу». По его словам, разрушение склада с зерном не повлияет на обеспечение зерновыми внутреннего рынка и поставки на экспорт, несмотря серьезную потерю в продовольственном запасе.